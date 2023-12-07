В Каспийском море произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения магнитудой 5, произошедшего в Азербайджане , находился в Каспийском море, толчки ощущались в Баку и других городах страны. Об этом сообщила Национальная сейсмологическая служба Академии наук Азербайджана.

"Магнитуда толчков составила 5, эпицентр находился в азербайджанском секторе Каспийского моря на глубине 68 км. Землетрясение ощущалось в Баку и ряде других населенных пунктов", - уточнили в службе.

В свою очередь Европейско-средиземноморский сейсмологический центр информировал, что землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Каспийском море. Эпицентр, по его данным, находился в 62 км к северо-западу от города Сумгаит с населением около 265 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 27 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.