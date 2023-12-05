Суд оштрафовал Невзорова* за нарушение закона об иноагентах

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 40 тыс. рублей журналиста Александра Невзорова (признан в России иноагентом) за публикацию в своем Telegram-канале без пометки иностранного агента. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

© Александр Невзоров/YouTube

"Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Александра Невзорова за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как следует из протокола, вечером 8 августа Невзоров разместил в своем Telegram-канале материал без указания на то, что он произведен и (или) распространен иностранным агентом либо касается деятельности иноагента.

В июле Приморский суд оштрафовал Невзорова на 40 тыс. рублей также за отсутствие маркировки иноагента в телеграм-публикации, а в августе - еще на 20 тыс. рублей за разжигание ненависти к гражданам России и Белоруссии в интервью "Радио Свобода" (признано в России СМИ-иноагентом). В октябре журналисту выписали еще один 40-тысячный штраф за непредставленные в Минюст отчеты о своей деятельности как иноагента.