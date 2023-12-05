Прокуратура запросила экс-владельцу банка «Югра» Хотину реальный срок

Прокуратура запросила назначить экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину наказание в виде лишения свободы на 9 лет и 10 месяцев. Это прозвучало во время прений на судебном процессе.

«В ходе прений сторон в Замоскворецком суде Москвы гособвинитель попросил назначить Хотину 9 лет и 10 месяцев колонии», — ссылается на свой источник в суде ТАСС.

Для директора столичного филиала «Югры» Нины Черновой обвинение запросило 9 лет колонии. Бывшему президенту банка Алексею Нефедову прокуратура потребовала назначить наказание в виде 9 с половиной лет. Председателю правления Дмитрию Шиляеву — девять лет и три месяца колонии.