Мужчина, убивший бабушку молотком в Москве, объяснил свой поступок

По ее словам, в ходе допроса злоумышленник рассказал, что родственница попросила его сходить в магазин. Эта просьба возмутила мужчину и привела к ссоре. В какой-то момент, злоумышленник вышел из себя и схватился за молоток. Он несколько раз ударил бабушку по голове, из-за чего она умерла.