Мужчина, убивший бабушку молотком в Москве, объяснил свой поступок
Подозреваемый в убийстве собственной бабушки житель Москвы объяснил свой поступок. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 5 декабря.
По ее словам, в ходе допроса злоумышленник рассказал, что родственница попросила его сходить в магазин. Эта просьба возмутила мужчину и привела к ссоре. В какой-то момент, злоумышленник вышел из себя и схватился за молоток. Он несколько раз ударил бабушку по голове, из-за чего она умерла.
Во вторник, 5 декабря, суд арестовал подозреваемого. Ему также назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
Убийство, о котором идет речь, произошло 3 декабря на Площади Победы. Злоумышленник несколько раз ударил бабушку молотком по голове, из-за чего она умерла. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».