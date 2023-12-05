Россиянка умерла при перелете в Канаду

При перелете в Канаду умерла 59-летняя преподаватель музыкальной школы в Переславле Елена Гаврилова. Об этом сообщает 76.ru.

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По данным издания, россиянка вместе с мужем летела в отпуск к дочери. В Канаде она планировала отметить свой день рождения и встретить Новый год, рассказали знакомые педагога.

«27 ноября они туда прилетели, ей еще в самолете стало плохо, а на трапе уже скончалась, тромб оторвался. Ее уже там похоронили», — сообщила в беседе с изданием другая знакомая Гавриловой.