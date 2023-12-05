В Гонконге похитили грузовик с iPhone стоимостью $3,6 млн

Полиция Гонконга задержала троих подозреваемых по делу о похищении грузовика со смартфонами iPhone общей стоимостью 28 млн гонконгских долларов (около $3,6 млн). Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По версии следствия, трое подозреваемых сами инсценировали ограбление, чтобы похитить перевозимый ими груз. 1 декабря двое мужчин сообщили в полицию, что во время перевозки смартфонов iPhone двое вооруженных ножами грабителей сели к ним в грузовик и приказали им ехать в отдаленный район Гонконга Юньлон, расположенный на границе с китайским городом Шэньчжэнь. По пути им дали указание остановиться, где сообщники злоумышленников выгрузили 43 ящика с телефонами. После этого им сказали ехать в Тханькхуайчхюнь, где, по словам предполагаемых пострадавших, "грабители" выбросили их из машины и уехали.

Как утверждали двое обратившихся в полицию молодых людей, им пришлось пройти более 1 км пешком, прежде чем они смогли обратиться за помощью. При этом у них были зафиксированы незначительные травмы. Позже полиция обнаружила угнанный грузовик, который злоумышленники, перед тем как покинуть его, подожгли.