Патологоанатомов лишили свободы за обман 200 россиян

В Брянске осудили бывшего заведующего патологоанатомическим отделением областной больницы и десять его подчиненных. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) по взаимодействию со СМИ Александр Афонин .

По версии следствия, с апреля 2020 по март 2021 года сотрудники отделения и местные жители, которые работают в ритуальном бизнесе, под руководством заведующего оказывали гражданам различные платные услуги в отношении тел их родственников. К примеру, они предлагали быстрее выдать тело или арендовать траурный зал. От их действий пострадали более 200 человек, каждый из которых передал участникам организованной группы от одной до девяти тысяч рублей.