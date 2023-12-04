По данным издания, инцидент произошел во время соревнований по плаванию. Как только Мария Хименес заметила акулу, она поместила дочь на плавучую платформу в 19 метрах от пляжа Мелаке. При этом сама туристка сильно пострадала. Спасатели вытащили женщину на сушу и обнаружили, что у нее нет одной ноги.