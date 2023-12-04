Суд приговорил россиянина к 5 годам колонии за хищение у Wildberries

Вахитовский районный суд приговорил к 5 годам колонии жителя Казани Владимира Беляева по делу о хищении более 23 млн рублей у Wildberries. Его жена Юлия получила условный срок, пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

В приговоре отмечается, что фигуранты нашли «уязвимости» в системе «Портал поставщиков» интернет-магазина Wildberries и активно ими пользовались: им удалось вывести с банковского счета маркетплейса свыше 23 млн рублей.

В суде уточнили, что в 2021 году Беляев и его жена зарегистрировались в системе и организовали продажи таких «товаров», как «Эксклюзивное путешествие на Гималаи», «Сертификат на поездку на круизный лайнер», «Эксклюзивный поход на Эверест», «Эксклюзивный поход в Антарктиду», «Эксклюзивный поход в Сибирь».

За каждый лот они просили 150 тыс. рублей. В дальнейшем, как следует из материалов суда, они оформили приобретение 171 единицы этих «товаров», используя реквизиты недействующих (неплатежеспособных) банковских карт.

Суд признал Беляева виновным в мошенничестве с использованием электронных средств платежа, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Его супруга приговорена к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.