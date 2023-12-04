Гособвинение запросило 12 лет Никите Белых

Государственное обвинение запросило 12 лет лишения свободы за злоупотребления полномочиями бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному за взятки. Об этом сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале. Газета.Ru

"Государственный обвинитель прокуратуры Кировской области, выступая в прениях сторон по уголовному делу бывшего губернатора региона Никиты Белых, ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы", - отмечается в сообщении. ТАСС

Отмечается, что гособвинитель также запросил для Белых запрет на три года работать на госслужбе. Кроме того, обвинитель настаивает на том, чтобы Белых выплатил штраф в размере 48 млн рублей. nsn.fm