Гособвинение запросило 12 лет Никите Белых

Государственное обвинение запросило 12 лет лишения свободы за злоупотребления полномочиями бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному за взятки. Об этом сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале. Газета.Ru
"Государственный обвинитель прокуратуры Кировской области, выступая в прениях сторон по уголовному делу бывшего губернатора региона Никиты Белых, ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы", - отмечается в сообщении. ТАСС
Отмечается, что гособвинитель также запросил для Белых запрет на три года работать на госслужбе. Кроме того, обвинитель настаивает на том, чтобы Белых выплатил штраф в размере 48 млн рублей. nsn.fm
По данным следствия, Белых получил взятку в 600 тысяч евро и был задержан с поличным в июне 2016-го. Экс-губернатор не признал вину. В 2018-м его приговорили к восьми годам лишения свободы, а в июле 2021 года возбудили новое дело — о превышении должностных полномочий. Говорит Москва