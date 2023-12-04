56-летний турист погиб после прыжка с самой высокой в мире тарзанки

56-летний турист из Японии потерял сознание и умер после выполнения прыжка с самой высокой в мире башни для банджи-джампинга в Макао. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в воскресенье, 3 декабря, в Macau Tower. Согласно заявлению официальных лиц, после прыжка с 232-метровой высоты у мужчины возникла одышка и он потерял сознание. Прибывшие на место медики диагностировали остановку сердца и констатировали смерть после того, как доставили его в больницу. Местные СМИ отмечали, что на теле погибшего не было внешних повреждений.

Компания-организатор прыжков и других мероприятий в башне AJ Hackett на своем сайте отмечает, что клиенты должны сообщать сотрудникам о любых медицинских противопоказаниях. В случае банджи-джампинга это проблемы с сердцем, гипертония, диабет и перенесенные операции.