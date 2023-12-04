Экс-министр Абызов заплатил 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры

«Сейчас в отношении Абызова действует исполнительное производство о взыскании всего лишь 11 миллиардов и 120 миллионов рублей. Сумма иска превышала 32 миллиарда. Соответственно, Михаил погасил свыше 20 миллиардов за счёт собственного имущества», — сообщил адвокат Абызова Анатолий Кузнецов, которого цитирует ТАСС.