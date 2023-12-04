Экс-министр Абызов заплатил 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры

Экс-министр Михаил Абызов выплатил в бюджет России больше 20 миллиардов рублей
Бывшему политику предъявлено обвинение по статьям о создании преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности, коммерческом подкупе и легализации средств.
«Сейчас в отношении Абызова действует исполнительное производство о взыскании всего лишь 11 миллиардов и 120 миллионов рублей. Сумма иска превышала 32 миллиарда. Соответственно, Михаил погасил свыше 20 миллиардов за счёт собственного имущества», — сообщил адвокат Абызова Анатолий Кузнецов, которого цитирует ТАСС.
По данным следствия, бывший министр по вопросам Открытого правительства вместе с гендиректором группы «Ру-ком» Николаем Степановым и его заместителем Максимом Русаковым организовали преступное сообщество, чтобы завладеть средствами ОАО СИБЭКО и ОАО РЭС.