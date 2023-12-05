Суд в Иркутске арестовал обвиняемого в убийстве школьника

Судом в Иркутске была избрана обвиняемому в убийстве школьника мера пресечения в виде ареста на два месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на иркутскую областную прокуратуру.

Инцидент произошел 2 декабря в Иркутске. Тогда на остановке общественного транспорта между подростками произошел конфликт. В результате ссоры ранения получил 15-летний мальчик, после этого он скончался.

Сотрудникам полиции и Росгвардии удалось оперативно задержать двух участников конфликта. Их доставили из Качугского района в Иркутск. Как указал СК, еще четверо человек были задержаны в Иркутске. Подозреваемым от 15 до 21 года.

Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «хулиганство».