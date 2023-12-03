На индонезийском острове Суматра началось извержение вулкана Мерапи

Вулкан Мерапи на индонезийском острове Суматра выбросил в небо столб пепла, сообщило издание Kompas. Пепел поднялся на высоту более трех тысяч метров.

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На опубликованных в Сети кадрах виден густой столб серого дыма. Местные власти закрыли дороги в районе вулкана. Жителям близлежащих населенных пунктов выдали маски.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало.