На индонезийском острове Суматра началось извержение вулкана Мерапи
Вулкан Мерапи на индонезийском острове Суматра выбросил в небо столб пепла, сообщило издание Kompas. Пепел поднялся на высоту более трех тысяч метров.
На опубликованных в Сети кадрах виден густой столб серого дыма. Местные власти закрыли дороги в районе вулкана. Жителям близлежащих населенных пунктов выдали маски.
Информации о жертвах и пострадавших не поступало.
Ранее власти Исландии объявили в стране чрезвычайное положение из-за угрозы извержения вулкана на полуострове Рейкьянес, отмечает «Радиоточка НСН».