В Иркутске задержали шесть человек по делу об убийстве школьника на остановке

В рамках расследования уголовного дела об убийстве 15-летнего школьника в Иркутске задержаны шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

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"Всего к следователям доставлены шесть человек. Изъято орудие убийства (нож)", - отмечается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что правоохранителям удалось установить всех участников конфликта. Предполагаемым подозреваемым оказался 15-летний подросток, проживающий в Ленинском районе городе. Сейчас следователи пытаются выяснить, что толкнуло его на этот шаг.

Расследование уголовного дела взято на контроль центральным аппаратом СК РФ. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил оперативно доложить обо всех действиях, предпринятых следствием на первоначальном этапе, а также об обстоятельствах произошедшего.

Напомним, 2 декабря на остановке по улице Байкальской вспыхнул конфликт между подростками. В результате 15-летний школьник получил смертельные ранения. По данным прокуратуры, ему было нанесено не менее четырех ударов ножом.