Ожидавшего автобус 15-летнего российского школьника ударили ножом в шею

В Иркутске 15-летнего школьника, ожидавшего автобус на остановке в компании одноклассников, ударили ножом в шею. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

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По сведениям издания, все произошло вечером 2 декабря. К подросткам подошли неизвестные сверстники и затеяли конфликт. Спор быстро перерос в драку, в суматохе 15-летнему школьнику нанесли ножевое ранение.

Спасти мальчика прибывшим медикам не удалось. Сотрудники полиции уже задержали двух подозреваемых, у одного из них обнаружили нож.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что 20-летний житель Камчатского края получил срок за раненого из ревности ножом школьника.

Бригада врачей оказала пострадавшему помощь, позже его доставили в больницу. Подозреваемый россиянин был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело.