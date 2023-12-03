В Саратове возбудили дело в связи с осквернением Вечного огня у Театральной площади в центре города.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий у Вечного огня в Саратове», — говорится в сообщении.

Как уточняет Telegram-канал «МВД МЕДИА», ранее в социальных сетях разместили кадры, на которых видно, что группа подростков забросала снегом Вечный огонь.

Прокуратура Саратова продолжает контролировать все обстоятельства произошедшего.