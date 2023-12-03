На Ставрополье застрелили леопарда, сбежавшего от хозяина

Утром 3 декабря в Ставропольском крае застрелили самку леопарда, которая напала на хозяина и сбежала. Поиски длились со вчерашнего дня, население пришлось предупреждать об опасном звере по СМС. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Ставрополье».

ЧП произошло в станице Незлобной. Накануне прирученный леопард, живший во дворе дома, напал на хозяина, а после убежал к его соседу, где залез на дерево.

Пострадавший 47-летний мужчина получил рваные раны головы и уха, но от госпитализации отказался.

По данным издания «1777», вызванному полицейскому пришлось стрелять из табельного оружия, когда животное начало спускаться на землю. Однако хищник остался жив и сбежал в лес — в сторону посёлка Новый.

Поисками леопарда занимались полиция, МЧС и казаки. Население станицы Незлобной и поселка Нового пришлось предупреждать об опасности при помощи СМС и громкоговорителей.