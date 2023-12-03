В Пермском крае арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве сына

В городе Кунгуре Пермского края следователи арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве сына. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, речь идёт о 62-летнем мужчине, который является инвалидом-колясочником.

27 ноября в ходе ссоры со своим 33-летним сыном мужчина нанёс ему удар ножом в область груди. Пострадавший скончался на месте.

После этого мужчина сам заявил в полицию о совершённом преступлении.

«По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.