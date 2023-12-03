В Карачаево-Черкесии загорелся ресторан на площади 2 тыс. кв. м

В горнолыжном кластере республики Карачаево-Черкессия , расположенном в селе Архыз, произошел мощный пожар на территории ресторана «Вкус гор». Об этом заявили в пресс-службе регионального Министерства чрезвычайных ситуаций в Telegram-канале.

Летом в Москве загорелись два ресторана за один день. 6 июля на Тверском бульваре в центре столицы вспыхнула кровля здания, в котором расположены рестораны «Пушкинъ» и «Турандот». Из ресторана «Кафе Пушкинъ» эвакуировали более 100 человек. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, из здания были слышны звуки взрывов.