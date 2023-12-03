В Турции задержали одного из главарей российской преступной группировки

Один из главарей действующей в России организованной преступной группы Шамиль Амиров задержан в Стамбуле . Об этом сообщил в соцсетях министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

По словам Ерликая, она проводилась по месту жительства Амирова, который находился в розыске по линии Интерпола в связи с обвинением в мошенничестве.

Ранее «Парламентская газета» писала, что в Татарстане арестовали 61-летнего лидера бандгруппы «Кинопленка», обвиняемого в трех убийствах и двух покушениях, а также бандитизме, создании преступного сообщества и незаконном хранении оружия. По информации Следственного комитета РФ, фигурант собрал банду в 1997 году и вместе с подельниками орудовал в столице республики, Зеленодольском районе и Буинске. В то время, как членов ОПГ приговорили к различным наказаниям в 2011 году, главарю банды удалось скрыться.