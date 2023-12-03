В Стамбуле задержали одного из главарей российской ОПГ

Один из главарей российской организованной преступной группы Шамиль Амиров задержан в Стамбуле . Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

"В результате операции, проведенной в стамбульском районе Сарыер, задержан один из главарей действующей в России организованной преступной группы Шамиль Амиров", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

Министр отметил, что операция была проведена по месту проживания Амирова, который находился в розыске по линии Интерпола по обвинению в мошенничестве.