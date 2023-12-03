Неизвестный напал на людей на набережной Гренель в Париже

Неизвестный напал на прохожих с ножом на парижской набережной Гренель неподалеку от Эйфелевой башни. Об этом сообщил министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен, передает телеканал «Звезда» со ссылкой на его страницу в социальной сети Х.

Он указал, что сотрудники полиции нейтрализовали нападавшего, однако все равно попросил местных жителей по возможности избегать этого района.

Глава ведомства подчеркнул, что злоумышленник убил одного человека и ранил еще одного, после чего его задержали.