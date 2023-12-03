Неизвестный напал на людей на набережной Гренель в Париже
Неизвестный напал на прохожих с ножом на парижской набережной Гренель неподалеку от Эйфелевой башни. Об этом сообщил министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен, передает телеканал «Звезда» со ссылкой на его страницу в социальной сети Х.
Он указал, что сотрудники полиции нейтрализовали нападавшего, однако все равно попросил местных жителей по возможности избегать этого района.
Глава ведомства подчеркнул, что злоумышленник убил одного человека и ранил еще одного, после чего его задержали.
Журналист Амори Букко уточняет, что жертвой преступления стала гражданка Филиппин 1999 года рождения. По его словам, преступником оказался 26-летний житель города Пюто, который расположен на севере страны.
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