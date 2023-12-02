Организатор похищения 8-летней школьницы объяснил свой мотив

Подозреваемый Аркадий Новиков признался, что семья отговаривала его от похищения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сорокалетний мужчина рассказал, что похищение ребенка стало его навязчивой идеей, а жена и сын случайно превратились в сообщников. Они не знали, что глава семьи намерен похитить школьницу, и думали что едут с ним по делам. В момент преступления родственники отговаривали его, но не сумели убедить.

Аркадий не заводил Злату в свой дом в деревне Касьяново. Он держал её в машине, а потом решил отвезти в Тульскую области и оставить там.

Извиняться на камеру Новиков отказался.

Ранее стало известно, что в Калужской области злоумышленники похитили восьмилетнюю школьницу и прислали её матери СМС с требованием выкупа в размере 1,5 млн рублей в криптовалюте.

Позже девочку высадили на трассе в Тульской области. Полицейские задержали предполагаемых похитителей, которыми оказались фермеры из деревни Касьяново.