Следователи ходатайствуют об аресте похитителей девочки под Калугой

Следственные органы СК РФ по Калужской области направили в суд ходатайства об избрании подозреваемым в похищении ребенка и вымогательстве меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В СК пояснили, что подозреваемые в похищении допрошены, специалисты взяли у них биологические образцы для проведения необходимых экспертиз.

По данным следствия, Ирина Новикова, её муж Аркадий, их сын Андрей и бывший муж женщины Дмитрий в конце ноября похитили восьмилетнюю школьницу в городе Козельске Калужской области.

Вечером похитители отправили сообщение матери Златы. Они потребовали от нее выплатить 1,5 млн рублей в криптовалюте.

Через 2 дня, на фоне шумной кампании в прессе и соцсетях, злоумышленники отпустили ребенка на обочине дороги в соседнем регионе — Тульской области.