Экс-министру транспорта Чувашии Осипову предъявили два обвинения

Задержанному экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиру Осипову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК России по Чувашии.

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Осипова обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной и личной заинтересованности, а также в неправомерном обороте денег от платежей.

По версии следствия, в декабре 2022 года экс-министр организовал незаконное заключение контракта на выполнение работ по разработке проектной документации, капитальному ремонту и содержанию одной из дорог Чебоксар.

В СК уточнили, что речь идет о совместной работе с фирмой, руководителем которой был его знакомый. В действительности указанная организация не соответствовала условиям закупки, что принесло ущерб региональному бюджету на сумму более семи млн руб.

По данным следователей, в июне 2022 года Осипов также организовал предоставление в казначейство Чувашии фиктивного платежного поручения для перевода денежных средств министерства на цели, не связанные с контрактом. Перевод был заблокирован Министерством финансов республики.

Согласно сообщению регионального ведомства, в ходе допроса Осипов полностью признал свою вину и дал показания в отношении соучастника.

29 сентября стало известно, что в Минтрансе и Минфине Чувашии прошли обыски и выемка документов. В правоохранительных органах заявляли, что велись поиски документации, связанной со строительством и ремонтом дорог в регионе.