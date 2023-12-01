Экс-министра транспорта российского региона задержали в его доме

По данным источника, экс-министра доставили в региональное управление Следственного комитета России из его дома. О причине задержания не сообщается, однако известно, что ранее сына Осипова заподозрили в хищении миллионов из бюджета через фирму, специализирующуюся на ремонте дорог в Чебоксарах.