Тело мужчины выбросило на пляж в Крыму

В Крыму на пляж в Гурзуфе выбросило тело мужчины, сообщил Telegram-канал Mash. По предварительным данным, погибший был в числе пропавших во время шторма.

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Труп заметила местная жительница, гулявшая по набережной имени Пушкина. Тело было обнаружено у южных ворот санатория «Гурзуфский».

Прибывшие на место специалисты осмотрели погибшего и пришли к выводу, что его вынесло на берег из Черного моря. Личность мужчины устанавливают полицейские.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате шторма, который обрушился на полуостров 26-27 ноября, погибли пять человек, еще 12 пострадали. Наибольший ущерб от стихии зафиксировали в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке и приморские селах. Были затоплены 159 частных домов, два многоквартирных дома, 193 приусадебных участка и 60 дач.

Глава крымского МЧС Сергей Садаклиев заявил 30 ноября, что ущерб от шторма в Крыму оценивается почти в 40 млрд рублей. За день до этого, 29 ноября, глава правительства республики Владимир Константинов сообщал, что сумма ущерба из-за непогоды составила порядка 1,3 млрд рублей.