Пьяный пассажир теплохода избил капитана в Хабаровском крае

В Хабаровском крае нетрезвый мужчина избил капитана теплохода, следовавшего из села Пивань в Комсомольск-на-Амуре, сообщили KP.RU в региональном управлении транспортной полиции. Как уточнили в ведомстве, пассажир нанес капитану не менее семи ударов кулаком по голове.

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Издание пишет, что 46-летний пассажир нарушал общественный порядок на судне — мешал работе экипажа и досаждал пассажирам. В ответ на предупреждение капитана о необходимости прекратить неправомерные действия нарушитель напал на него.

В результате судебно-медицинского обследования у потерпевшего установлены сотрясение головного мозга и ушибленные раны лица, — рассказали в ведомстве.

Хулиган был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Оно передано в суд. В качестве меры принудительного воздействия к обвиняемому было применено обязательство о явке.