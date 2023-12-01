В Мадриде вертолет рухнул на дорогу

Службы спасения Мадрида сообщили о жесткой посадке вертолета на одну из кольцевых дорог испанской столицы. В результате инцидента пострадали по меньшей мере трое граждан, передает РИА Новости.

Речь идет о дороге М40. Подчеркивается, одному из пассажиров удалось выбраться самостоятельно, другого спасла мадридская пожарная бригада. Среди пострадавших числится и водитель автомобиля, который ехал по указанной дороге.

Членов экипажа вертолета доставили в больницу. Одному диагностировали легкую черепно-мозговую травму, у другого выявили возможный перелом бедра.

Агентство со ссылкой на El Mundo сообщает, что вертолет упал в связи с сильным порывом ветра.

Уточняется, что он участвовал в авиационной ярмарке, организованной Европейской вертолетной ассоциацией (EHA) и Советом по авиационной безопасности Европейского союза (EASA).