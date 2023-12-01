В Москве на рынке "Садовод" произошел пожар, началась эвакуация людей

В Москве загорелся крупный вещевой рынок "Садовод", пожар произошел в торговых павильонах на 20-й линии. МЧС приступило к эвакуации людей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно предварительным данным, возгорание началось в торговых павильонах, его площадь устанавливается. На месте происшествия уже работают пожарно-спасательные подразделения, сотрудники МЧС приступили к эвакуации людей.

В ведомстве также уточнили, что к тушению пожара привлечены более 100 человек и 45 единиц техники.

Отмечается, что в результате пожара пострадали два человека, им оказана необходимая помощь. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.