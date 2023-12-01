Пожар произошел на рынке "Садовод" в Москве

Пожар произошел на оптово-розничном рынке «Садовод» в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

На кадрах, публикуемых в социальных сетях, видно, что по рынку распространяется дым. Продавцы и покупатели эвакуируются.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах, сейчас на рынке наблюдается густой черный дым. На место следуют сотрудники МЧС по второму, повышенному, номеру сложности.

По информации Telegram-канал 112, в результате происшествия есть пострадавший. Подробности не уточняются.