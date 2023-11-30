В Москве загорелась трансформаторная будка

Экстренные службы Москвы сообщили о возгорании трансформаторной будки на юго-западе столицы. Об этом пишет РИА «Новости» .

Возгорание произошло на улице Винокурова. Согласно сообщению экстренных служб, возгорание привело к тому, что один многоэтажный дом остался без электричества.