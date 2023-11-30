Националист Демушкин задержан в Грузии

Российский националист Дмитрий Демушкин был задержан в аэропорту Тбилиси. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Националист Демушкин задержан в Грузии
© РИА Новости

По словам Демушкина, его задержали сразу при выходе из самолёта, при этом причину своего задержания националист не знает из-за языкового барьера. Он также уточнил, что все билеты и заселение в отель не могут быть причиной задержания.

«Задержан полицией в аэропорту Тбилиси. Сразу при сходе с самолета. Летел по делам, билеты, отели, в порядке, по русски объяснять причину задержания отказываются. Грузия не гостеприимная страна Разбираемся. Распространите», — написал он.

Напомним, что в прошлом году на Демушкина завели два административных дела о дискредитации ВС России.

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