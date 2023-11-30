Националист Демушкин задержан в Грузии

Российский националист Дмитрий Демушкин был задержан в аэропорту Тбилиси . Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Демушкина, его задержали сразу при выходе из самолёта, при этом причину своего задержания националист не знает из-за языкового барьера. Он также уточнил, что все билеты и заселение в отель не могут быть причиной задержания.