Националист Демушкин задержан в Грузии
Российский националист Дмитрий Демушкин был задержан в аэропорту Тбилиси. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Демушкина, его задержали сразу при выходе из самолёта, при этом причину своего задержания националист не знает из-за языкового барьера. Он также уточнил, что все билеты и заселение в отель не могут быть причиной задержания.
«Задержан полицией в аэропорту Тбилиси. Сразу при сходе с самолета. Летел по делам, билеты, отели, в порядке, по русски объяснять причину задержания отказываются. Грузия не гостеприимная страна Разбираемся. Распространите», — написал он.
Напомним, что в прошлом году на Демушкина завели два административных дела о дискредитации ВС России.
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