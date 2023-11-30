Украинец воткнул нож в голову москвича за хорошую игру в боулинг

Житель Москвы напал на мужчину во время конфликта в игровом клубе, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, молодой человек взбесился, что другой посетитель хорошо играет в боулинг, и нанес ему ножевые ранения. Нападавшим оказался 35-летний уроженец Украины.

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Как передает канал, ЧП произошло в ТЦ «Новомосковский». Нападавший дважды воткнул нож в лоб мужчине и еще один раз попал ему в руку. Пострадавшего экстренно госпитализировали. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое. Устроивший поножовщину молодой человек задержан по горячим следам. Он рассказал сотрудникам полиции, что напал на москвича из-за внезапно возникшей неприязни. Проводится расследование.