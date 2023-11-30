Таможенник отказался от взятки в 190 млн рублей

В Саратове сотрудник местной таможни отказался от взятки в 190 миллионов рублей. Об этом в четверг вечером сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС). Уточняется, что речь идёт о сотруднике отделения по противодействию коррупции Саратовской таможни.

Деньги ему предложили за "содействие в обеспечении беспрепятственного въезда в Россию". Нелегальный груз злоумышленники планировали провезти через пункт пропуска Озинки. В таможне пояснили, что грузовики перевозили товары с нарушением законодательства, в том числе немаркированные.

Сотрудники отделения по противодействию коррупции Саратовской таможни совместно с оперативникам Управления ФСБ по Саратовской области задержали группу лиц в момент передачи части денежных средств - 1 800 долларов (158 тысяч рублей в эквиваленте). Общая же сумма "вознаграждения" должна была превысить 190 млн рублей.