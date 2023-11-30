У  экс полковника МВД Захарченко и его близких изъяли еще 50 млн  рублей

Прокуратура Москвы сообщила об изъятии более 50 миллионов рублей у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и его близких. Об этом ведомство сообщает в своём Telegram-канале.

Согласно версии прокуратуры, Захарченко и несколько близких ему людей а коррупционные деньги приобрели две квартиры, два машино-места, ряд ювелирных изделий и наручные часы. Кроме того, они также накопили на личных счетах крупные суммы денег.

При этом адвокат Захарченко рассказала, что бывший полковник присутствовал на заседании по видеоконференции. Во время слушаний он несколько раз попросил исключить его из списка ответчиков, так как указанное выше имущество не оформлено на его прямых родственников, либо на самого Захарченко.

«Удовлетворены исковые требования прокуратуры Москвы об обращении в доход России имущества осужденного за коррупционные преступления бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также его родственников и близких на сумму свыше 50 миллионов рублей», — сказано в сообщении московской прокуратуры.

Напомним, что находясь на посту полковника МВД, Захарченко занимался расследованием преступлений в топливно-энергетическом комплексе. Осенью 2016 года его задержали за коррупцию — дело вызвало общественный резонанс после того, как у сестры Захарченко нашли склад с 9 миллиардами рублей наличными.