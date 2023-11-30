В Москве по делу о вымогательстве задержали двух Telegram-пиарщиков
Двух руководителей московских PR-агентств арестовали в Москве по делу о публикации клеветы в популярных Telegram-каналах и вымогательстве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Волк заявила, что оперативники, следователи и сотрудники ФСБ пресекли деятельность организованной группы, в которую входили пиарщики и их партнеры. Против них возбудили дело по статье 163 УК РФ (вымогательство).
По версии следствия, фигуранты дела в сети принадлежащих им Telegram-каналов публиковали клевету о политиках, бизнесменах и силовиках, а затем требовали за удаление этой информации крупные суммы денег. Названия Telegram-каналов в МВД не уточнили.
Дома у подозреваемых и в их офисах провели обыски. Полицейские изъяли носители информации с данными о негативных публикациях и отчетами о полученной прибыли.
По данным МВД, всего в схеме были задействованы около 20 человек.
Ранее журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову приговорили к пяти и четырем с половиной годам колонии соответственно по делу о вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. В деле шла речь о вымогательстве за «блоки» в Telegram-каналах - то есть за отсутствие негативных публикаций. Этот приговор стал первым приговором по судебному разбирательству, касающемуся Telegram-«блоков».