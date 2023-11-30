В Москве по делу о вымогательстве задержали двух Telegram-пиарщиков

Двух руководителей московских PR-агентств арестовали в Москве по делу о публикации клеветы в популярных Telegram-каналах и вымогательстве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Волк заявила, что оперативники, следователи и сотрудники ФСБ пресекли деятельность организованной группы, в которую входили пиарщики и их партнеры. Против них возбудили дело по статье 163 УК РФ (вымогательство).

По версии следствия, фигуранты дела в сети принадлежащих им Telegram-каналов публиковали клевету о политиках, бизнесменах и силовиках, а затем требовали за удаление этой информации крупные суммы денег. Названия Telegram-каналов в МВД не уточнили.

Дома у подозреваемых и в их офисах провели обыски. Полицейские изъяли носители информации с данными о негативных публикациях и отчетами о полученной прибыли.

По данным МВД, всего в схеме были задействованы около 20 человек.