Apple оштрафовали на 12 миллионов рублей

© Lenta.ru

Суд в Москве оштрафовал компанию Apple за повторный отказ локализовать личные данные россиян. Как сообщает РИА Новости, компанию обязали выплатить 12 миллионов рублей.

Компанию признали виновной по части 9 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях (повторное невыполнение оператором при сборе личных данных обязательств по их накоплению и хранению с использованием баз данных, находящихся на территории России).

«Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 12 миллионов рублей», — сказала судья.

В июле 2022 года Таганский районный суд Москвы оштрафовал Apple за отказ локализовать данные российских пользователей на территории страны. Тогда сумма штрафа составила два миллиона рублей.