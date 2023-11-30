В Норильске начали розыск нападавшего с ножом на прохожих маньяка

В Норильске сотрудники правоохранительных органов начали розыск нападавшего с ножом на прохожих маньяка, сообщает Telegram-канал SHOT.

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В ночь на 30 ноября неизвестный злоумышленник совершил не менее двух нападений в районе Талнах. Первым пострадавшим стал 45-летний россиянин, которого маньяк подкараулил возле дома, а затем нанес колющий удар ножом и сбежал.

Второе нападение он совершил на 65-летнюю женщину, ей он нанес несколько ножевых ранений. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.