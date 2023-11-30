Иск о запрете ЛГБТ в России рассматривают без ответчика

Рассмотрение иска о признании движения ЛГБТ экстремистским и запрете его деятельности в России проходит без представителя ответчика. Об этом сообщили РИА Новости в Верховном суде РФ.

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В суде пояснили, что в заседании участвует только представитель Минюста. Также дело маркировано грифом «секретно», поэтому все проходит в закрытом режиме и журналистов пустят только на оглашение решения, отметил источник.

17 ноября министерство юстиции РФ направило в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете ее в России. Согласно данным Минюста, заседание по этому вопросу состоится в Верховном суде РФ 30 ноября.