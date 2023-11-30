ФСБ задержала агента спецслужб Украины за шпионаж в Крыму

Задержан житель Крыма, который по заданию украинских спецслужб отслеживал передвижения подразделений Росгвардии и собирал данные об оборонительных сооружениях на полуострове.

Об этом сообщает ФСБ.

«Федеральной службой безопасности России по подозрению в совершении шпионажа задержан агент спецслужб Украины из числа жителей Крыма», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, он по заданию Киева отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, а также собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова.

Возбуждено уголовное дело.