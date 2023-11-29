В МАГАТЭ сообщили о взрывах рядом с Хмельницкой АЭС

Рядом с Хмельницкой АЭС произошло несколько взрывов. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии, передает «РИА Новости».

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В МАГАТЭ отметили, что получили соответствующую информацию от своих экспертов, которые находятся на Украине. По их словам, несколько взрывов было зафиксировано в ночь на 29 ноября, они продолжались в течение 20 минут «в непосредственной близости» от АЭС.

«Несмотря на то, что станция не пострадала напрямую, этот инцидент показал, что все атомные электростанции Украины остаются под угрозой, пока продолжается война», — приводятся в тексте слова гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.