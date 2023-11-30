В Екатеринбурге задержали авиарейс в Санкт-Петербург

«Воздушное судно A-319 должно было вылететь из Екатеринбурга 30 ноября в 06:15 и приземлиться в Санкт-Петербурге в 07:05 по местному времени. Вылет рейса FV-6402 задержан до 07:15», — следует из онлайн-табло Кольцово.