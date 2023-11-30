В Екатеринбурге задержали авиарейс в Санкт-Петербург

В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс FV-6402 авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербург. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

В Екатеринбурге задержали авиарейс в Санкт-Петербург
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«Воздушное судно A-319 должно было вылететь из Екатеринбурга 30 ноября в 06:15 и приземлиться в Санкт-Петербурге в 07:05 по местному времени. Вылет рейса FV-6402 задержан до 07:15», — следует из онлайн-табло Кольцово.

Причина задержки рейса неизвестна.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.