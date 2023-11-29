Модель Ирину Двизову и ее дочь Даяну предположительно убил бывший супруг женщины Андрей Кушлевич. Он выпустил в своих жертв шесть пуль, а затем покинул место происшествия, пишет газета Sabah со ссылкой на источники.

Источник пояснил, что бывший муж Двизовой 20 ноября въехал в Турцию на автомобиле через пограничный пункт Эдирне.

Через несколько дней Кушлевич навестил бывшую семью и хладнокровно расстрелял жену и дочь, отметил собеседник газеты.

По его словам, полиция обнаружила на шторах и полу, а также на диване, следы крови. Кроме того, стражи порядка нашли шесть гильз.

Следствие установило, что Двизова-старшая «скончалась после выстрела из пистолета, в ее теле было три пулевых отверстия, а у Даяны Двизовой, в которую стреляли из того же пистолета, в теле было два пулевых отверстия», заметил собеседник газеты.

Он добавил, что после инцидента подозреваемый выбросил пистолет в мусорный контейнер.

24 ноября Кушлевич покинул Турцию вместе с пятилетним сыном. До аэропорта он доехал на автомобиле, принадлежащем экс-супруге. Он направился сначала во Францию, затем в Литву, уточнил источник.

Ранее сообщалось, что турецкая полиция подозревает в двойном убийстве Андрея Кушлевича, находящегося в базе розыска МВД РФ по уголовной статье.

По предварительным данным, Кушлевич в прошлом проходил службу во французском Иностранном легионе и получил французское гражданство.