Появились подробности гибели экс-возлюбленного Волочковой

Следствие придерживается версии, что смерть бывшего жениха балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова в СИЗО не была насильственной. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

© Соцсети

Волочкова и Кузнецов познакомились в конце 2021 года на шоу «Давай поженимся!». В январе 2022 они уехали в романтический отпуск на Мальдивы, но вскоре после возвращения расстались.

Кузнецов после расставания с балериной женился на Анастасии Кондрачук. В мае 2023 года мужчина оказался под следствием — после семейной ссоры молодая жена написала на мужа заявление в полицию о причинении тяжкого вреда здоровью.

Источник пояснил, что тело Кузнецова во вторник, 28 ноября, обнаружил его сокамерник по московскому СИЗО «Матросская тишина».

«Проводится ряд проверочных мероприятий, изучаются камеры видеонаблюдения. Следов борьбы на теле не обнаружено», — заметил собеседник агентства.