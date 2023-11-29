СМИ: Самолет из Москвы с почти пустым баком экстренно сел в Сочи

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», следовавший из Москвы, подал сигнал тревоги и экстренно сел в Сочи из-за нехватки топлива. Об этом стало известно в среду. 29 ноября.

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Борт выполнял перелет из Москвы в Сочи. В аэропорту Шереметьево самолет заправили из расчёта ухода в случае ЧП на запасной аэродром в Минеральных Водах. Однако во время полета погодные условия сочинского аэропорта резко изменились, когда борт планировал приземляться.

Диспетчер сообщил пилотам об этом, из-за чего самолету пришлось на второй круг, а после и на третий. На третьем кругу пилоты поняли, что топлива в самолете уже практически не осталось. Они подали сигнал тревоги и пошли на экстренную посадку, которая завершилась удачно, так как именно в этот момент погода улучшилась, передает Telegram-канал «Mash».