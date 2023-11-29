Тело подсудимого сутки пролежало в туалете российского суда

В суде шел процесс над 46-летним мужчиной, который был под домашним арестом из-за дела о мошенничестве. После слушания он пошел в туалет Симоновского суда и не вышел оттуда. Его обнаружили только спустя 18 часов. Причиной кончины, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность.