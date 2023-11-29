Стали известны подробности планировавшегося теракта в Москве

Мужчина, который планировал подрыв цистерны в Москве, заявил, что сотрудник спецслужб обещал вывезти его на Украину. Соответствующий видеоролик опубликован в Telegram-канале главка СК России по столице.

Ранее ведомство сообщило, что в Москве арестовали мужчину по подозрению в попытке совершить теракт на территории столичного региона.

По словам фигуранта, он намеревался совершить теракт на железнодорожной станции с помощью самодельного взрывного устройства, подорвать состав при помощи горюче-смазочных материалов. Он также признался, что сотрудник иностранной спецслужбы после каждого задания обещал вывезти его на территорию Украины, однако "этого так и не произошло".