СК сообщил о предотвращении теракта в Москве

В Москве арестовали мужчину, который планировал устроить теракт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет (СК) РФ.

В СК заявили, что мужчина планировал взорвать цистерну на железнодорожной станции.

По данным следствия, в ноябре мужчина 1983 года рождения получил от неустановленного человека задание устроить теракт за денежное вознаграждение.

В одном из московских лесопарков этот мужчина забрал оставленное для него взрывное вещество. Затем он отправился на одну из улиц на Юго-Западе Москвы, забрал из заранее обозначенного места детонатор и после этого был задержан сотрудниками ФСБ.

Против мужчины возбудили дело по статьям 205 (приготовление к совершению теракта) и 223.1 (покушение на незаконное изготовление взрывного устройства) УК РФ, затем суд арестовал его. СК расследует обстоятельства дела и ищет его соучастников.